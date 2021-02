A prefeitura de Rio Claro começou na terça-feira (2) a distribuição dos carnês do IPTU 2021. A entrega está sendo feita pelos Correios e quem paga no prazo tem desconto. A cota única quitada à vista até o próximo dia 26 rende 10% de abatimento no valor total do carnê. Já as parcelas pagas em dia valem 3% de desconto em cada parcela, sendo que a primeira também vence no dia 26. Cerca de 110 mil carnês foram impressos.

O tributo pode ser pago nas casas lotéricas e também nos serviços de internet banking ou autoatendimento dos bancos Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Federal, além da cooperativa de crédito Sicoob. Os bancos não aceitam mais receber o IPTU nos caixas com atendimento pessoal dos funcionários.

“Ficar em dia com os tributos é essencial para as finanças do município e também para os contribuintes evitarem multas ou terem seus nomes inscritos na Dívida Ativa”, comenta o secretário municipal de Economia e Finanças, Carlos Fernandes.

Uma alternativa para quem não quer esperar o boleto chegar em casa é acessar a guia de pagamento da primeira parcela ou parcela única pelo site da prefeitura, www.rioclaro.sp.gov.br. O link está no alto da página, à direita. Deve-se inserir o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que são encontrados nos carnês de anos anteriores. Em seguida, basta escolher entre o parcelamento ou o pagamento à vista, imprimir o documento e pagar em alguma unidade da rede bancária credenciada.