A prefeitura de Rio Claro ampliou o leque de serviços tributários disponíveis em seu site. Com a criação do Portal Tributos, além dos valores de débitos do exercício fiscal em andamento, que já estavam disponíveis, agora os contribuintes também podem acessar os dados e guias de pagamento à vista referentes aos seus débitos inscritos na Dívida Ativa do município.

“É uma facilidade a mais à população, que ganha um dispositivo para organizar sua vida tributária de maneira simples, ágil e mais cômoda”, explica o secretário municipal de Economia e Finanças, Carlos Fernandes, lembrando ainda que em tempos de pandemia é importante oferecer o máximo possível de opções de atendimento remoto, o que ajuda a evitar aglomerações.

No caso da Dívida Ativa, o serviço oferece os dados já atualizados para o pagamento à vista, com os acréscimos referentes aos juros e multa. O serviço também calcula as correções de acordo comadata escolhida pelo contribuinte para fazer o pagamento. Por sua vez, quem quiser negociar seus débitos atrasados com a prefeitura para pagamento parceladoencontrará no Portal Tributos as orientações e documentos que devem ser levados presencialmente ao Atende Fácil. Já no campo dedicado aos débitos do ano fiscal corrente estão disponíveis os valores e guias de pagamento à vista ou de cada parcela.

A nova seção do site da prefeitura tem dados de débitos de imóveis, empresas e de pessoas físicas. Também é possível fazer emissão de certidão negativa e de laudo de valor venal. Os demais serviços no Portal Tributos são relacionados a protocolo online, ouvidoria pública, iluminação pública, ITR-Terra Nua 2019 e à isenção do IPTU.

Para acessar, basta clicar no link "Portal Tributos", no canto superior direito do site da prefeitura (rioclaro.sp.gov.br) ou digitar direto o endereço sistemas.rioclaro.sp.gov.br:8080/cgi-bin/nwwcgi/PLP/CIDADAO.