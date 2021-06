O prefeito Gustavo Perissinotto e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, entregam nesta sexta-feira (18) às 14h30 o novo fórum de Rio Claro. A previsão é de que na segunda-feira (21) comece a mudança das instalações que serão transferidas da Avenida 5 para o novo prédio, localizado na Cidade Judiciária, atrás da Unesp, na Vila Nova.

“Finalmente essa antiga demanda de nosso município está sendo atendida, pois o novo fórum agora é uma realidade e se concretiza como importante ganho ao setor da Justiça e para toda a população”, destaca o prefeito Gustavo, reforçando a qualidade das novas instalações. “São modernas e pensadas para oferecer espaço totalmente adequado às atividades judiciárias que ali serão desenvolvidas”, observa.

Além do vice-governador, a entrega do novo fórum de Rio Claro também contará com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, do secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, e do juiz Cláudio Luiz Pavão, diretor do fórum local. Em razão da pandemia, o evento não será aberto ao público. O cerimonial de inauguração é organizado pelo governo estadual.

A obra tem recursos do governo do estado e foi realizada em parceria com a prefeitura de Rio Claro. A construção foi iniciada em 2010 e teve várias paralisações. A demora na conclusão envolveu paralisação dos trabalhos, cancelamento de contrato com empresa construtora, novo processo de contratação para a execução da obra e outros contratempos. “Com a entrega do novo prédio também acaba o desperdício de tempo e recursos que representava o prédio inacabado”, frisa o prefeito Gustavo.

Após a inauguração do novo fórum, que terá o nome do juiz Luiz Gonzaga de Arruda Campos, os representantes do governo estadual deverão participar de reunião no Paço Municipal, às 15h45, com gestores públicos de Rio Claro e região.