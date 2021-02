O lançamento do projeto habitacional também contou com a presença dos vereadores Hernani Leonhardt, Adriano La Torre, Carol Gomes, Julinho Lopes, Geraldo Voluntário, Luciano Bonsucesso, Moisés Marques, Pastor Diego, Serginho Carnevale e Vagner Baugartner.

Quase mil famílias de Rio Claro com renda a partir de R$ 1.950,00 serão beneficiadas com a construção do Parque Residencial Jardim Corumbataí, anunciado segunda-feira (1) pelo prefeito Gustavo Perissinoto.

O convênio com a prefeitura para a viabilização do empreendimento foi assinado com a construtora RPS, responsável pela obra. No total os incentivos fiscais da prefeitura representam investimento municipal de R$ 3,6 milhões e as obras terão principalmente mão de obra local, conforme solicitado pelo prefeito.

“Fico muito feliz em já anunciar, nesses momentos de administração, a construção de casas para a população de Rio Claro”, disse Gustavo. “Quem paga aluguel sabe a dificuldade que isso representa”, completou, acrescentando o ganho em qualidade de vida para as famílias atendidas e destacando que a prioridade da atual gestão será a viabilização de novas casas, ao invés de apartamentos. “Temos pressa e queremos novas moradias o mais rápido possível”, frisou.

As casas fazem parte do programa Casa Verde e Amarela do governo federal, que concede subsídio de até R$ 20 mil aos mutuários. Serão 921 imóveis em área de 150 m² com 45 m² de área construída. “Há muito tempo Rio Claro não anunciava novas casas e, por isso, vamos dar total apoio aos empreendimentos dessa natureza, lembrando que a construção de novas residências também é fator gerador em empregos na construção civil”, disse o secretário da Habitação, Agnelo Matos. “O Jardim Corumbataí também vai alterar a estrutura urbana daquela região, com mais uma via de acesso para as imediações do bairro Bonsucesso”, informou.

Além de benefícios como esse, o presidente da Câmara Municipal, José Pereira, destacou as vantagens para os contemplados de pagarem as parcelas de sua casa própria ao invés do aluguel. “Estarão pagando pelo que é seu”, resumiu, salientando ainda a rapidez com que a nova administração trouxe essa boa notícia para o município. Na mesma linha, o vice-prefeito Rogério Guedes deu ênfase ao fato do projeto ser voltado a uma parcela expressiva da população e da iniciativa contar com o apoio da Câmara. “Isso mostra união de todos no interesse daqueles que mais precisam e vamos desenvolver mais projetos com esse mesmo foco”, disse.

De acordo com o presidente da construtora RPS, Roberto Pereira de Sousa, sua empresa vai trabalhar para que as obras sejam concluídas dentro dos prazos e com padrão de qualidade.

O lançamento do projeto habitacional também contou com a presença dos vereadores Hernani Leonhardt, Adriano La Torre, Carol Gomes, Julinho Lopes, Geraldo Voluntário, Luciano Bonsucesso, Moisés Marques, Pastor Diego, Serginho Carnevale e Vagner Baugartner.