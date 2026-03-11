Praça Dalva é revitalizada e ganha novo playground. Foto: Divulgação/PMRC

A Praça Dalva de Oliveira recebe revitalização completa e a instalação de um novo playground moderno para o lazer das famílias em Rio Claro

A Praça Dalva de Oliveira está sendo revitalizada pela Prefeitura de Rio Claro, trazendo melhorias significativas para o espaço público. Um dos principais destaques das intervenções realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos é o novo playground que o local está ganhando.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Ronald Penteado, os novos brinquedos tornam a praça um atrativo renovado para crianças e familiares. A previsão é que a instalação do parquinho e os demais serviços sejam concluídos ainda nesta semana, caso as condições climáticas permitam.

Segurança e durabilidade no novo playground

Os brinquedos instalados na Praça Dalva de Oliveira são produzidos em plástico resistente, seguindo o padrão de qualidade adotado pela prefeitura em diversas regiões da cidade. Esse modelo de equipamento oferece maior durabilidade e segurança, garantindo momentos de lazer para o público infantil.

Além do parquinho, a Secretaria de Serviços Públicos executa uma série de melhorias no local. O cronograma de manutenção inclui a pintura de guias, corte de grama, poda de árvores e uma limpeza geral em toda a extensão da praça.

A cantora rio-clarense Dalva de Oliveira foi um dos principais destaques da chamada “Era do Rádio”, legando interpretações clássica de músicas como “Bandeira Branca”, “Ave Maria do Morro”, “Tudo Acabado”, “Que Será” e muitas outras. Foto: Divulgação/PMRC

Localização e homenagem cultural

Situada no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua 14, a praça ocupa um ponto estratégico e movimentado de Rio Claro. O local fica próximo ao terminal rodoviário e à entrada do município pela Rodovia Washington Luís (SP-310).

O espaço homenageia a rio-clarense Dalva de Oliveira, ícone da “Era do Rádio” e uma das maiores artistas brasileiras. A cantora é imortalizada por sucessos como “Bandeira Branca” e “Ave Maria do Morro”, mantendo vivo o legado cultural da cidade através do logradouro.