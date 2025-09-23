O programa reúne mais de 4,2 mil serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais, federais e municipais

Atendimento, que já beneficiou mais de 9 mil pessoas este ano, é feito sem agendamento em 245 unidades no estado; em Rio Claro, posto funciona no shopping

Quem busca uma oportunidade de trabalho também encontra apoio no Poupatempo. O programa do Governo de São Paulo, administrado pela Prodesp (Empresa de Tecnologia do Estado), disponibiliza gratuitamente o serviço de cadastro de currículo e acesso a vagas de emprego.

Destinado a pessoas a partir de 14 anos, o atendimento é realizado mediante apresentação de documentos pessoais, como CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Não é preciso fazer agendamento prévio. Com orientação dos atendentes, os cidadãos podem cadastrar ou atualizar o currículo, que fica disponível nos serviços de intermediação de mão de obra, e consultar oportunidades compatíveis com seu perfil.

Somente neste ano, mais de nove mil pessoas já utilizaram o serviço, o que demonstra a relevância do atendimento no apoio à recolocação profissional e no acesso ao mercado de trabalho.

Sobre o Poupatempo

O programa integra a estratégia de transformação digital conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

Com 36 novos postos abertos nos últimos dois anos, o Poupatempo chegou a 245 unidades em funcionamento em todo o estado, além de 900 totens de autoatendimento.

Rio Claro

A unidade está localizada dentro do Shopping Rio Claro (Avenida Conde Francisco Matarazzo, 205, Vila Paulista), anexo a Praça de Alimentação.