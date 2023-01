Portal dos Nobres: cratera preocupa moradores

Problema que começou com um buraco pequeno ganhou maiores proporções no início deste ano com as fortes chuvas.

As chuvas deste início de ano aumentaram um problema que começou há aproximadamente dois anos no Portal dos Nobres, em Ipeúna.

Moradores do local, que preferiram não se identificar, relataram à reportagem do Jornal Cidade os transtornos vivenciados que se agravaram nos últimos dias: “Um buraco que virou uma cratera, que só aumenta a cada dia e que está perto de imóveis. O que mais deixa a gente indignado é que foram deixando de lado a situação e que agora para arrumar com certeza vão gastar no mínimo cinco vezes mais. Outro ponto é: quando vão arrumar? É uma vergonha dois anos e nenhuma intervenção que resolvesse no início e não permitisse chegar a esse ponto”, disse uma das pessoas que fizeram contato com o JC.

Moradores afirmam que problema começou há cerca de dois anos com um buraco e que por falta de atenção da prefeitura de Ipeúna se transformou no perigo que está hoje.

Já uma outra moradora fez a seguinte colocação: “Perdeu-se o controle. Não é possível que estão esperando uma tragédia acontecer para começarem a fazer algo. O Portal é uma referência não só para os moradores, mas também para os visitantes. É um bairro de Ipeúna e que precisa receber a devida atenção das autoridades e principalmente do prefeito. Aliás, quando nós vamos cobrar dele (prefeito) uma posição, porque já fomos várias vezes, ele fala com tanta convicção com a gente que dá a impressão de que na mesma hora ele vai tomar uma atitude e nos ajudar, porém seguimos esperando”.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura municipal de Ipeúna afirmou: “Trata-se de erosão, no bairro Núcleo Urbano Lageado Portal dos Nobres, que rapidamente ganhou proporção devido às chuvas. As providências legais e cabíveis já foram tomadas, sendo que, após várias tentativas de licitações fracassadas, o processo de contratação obteve êxito no mês 11/2022. Entretanto, em decorrência das fortes chuvas dos últimos meses, não houve condições de a empresa iniciar a obra com segurança e efetividade. A empresa se mobilizará assim que houver trégua das chuvas”.