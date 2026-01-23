O Centro Cultural Roberto Palmari está localizado na R. 2, número 2880, na Vila Operaria. Foto: Divulgação/PMRC

Cidade renova parceria com o Museu da Imagem e do Som para oferecer sessões de cinema, oficinas e exposições gratuitas por meio do programa Pontos MIS

O programa Pontos MIS confirmou a participação de Rio Claro entre as cidades parceiras para o ciclo de 2026. A iniciativa é do Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Ao todo, 128 municípios e sete unidades das Fábricas de Cultura foram contemplados pelo projeto. O objetivo central é a formação de novos públicos por meio da difusão cultural em todo o território paulista.

Atividades culturais em Rio Claro

A inclusão de Rio Claro no Pontos MIS garante a continuidade do trabalho realizado no último ano pela Secretaria Municipal de Cultura. Além de Rio Claro, cidades vizinhas como Brotas, Iracemápolis, Limeira e Santa Gertrudes também integram a lista de selecionados.

O projeto oferece mensalmente um catálogo de filmes para que as cidades parceiras organizem exibições em seus próprios espaços culturais. Essa estrutura permite que a população tenha acesso gratuito a produções cinematográficas variadas.

Oficinas e exposições do programa Pontos MIS

Além do cinema, o programa disponibiliza oficinas e palestras gratuitas sobre temas como fotografia, cinema e gestão cultural. As atividades de formação ocorrem presencialmente nos municípios parceiros, promovendo o aperfeiçoamento técnico e artístico dos moradores.

Outro destaque é a itinerância da Exposição Pontos MIS. O projeto ocupa centros culturais locais com mostras fotográficas pertencentes ao acervo oficial do MIS, levando a riqueza histórica e visual do museu para o interior do estado.