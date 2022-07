A informação de que a Secretaria de Obras de Rio Claro estava recuperando a ponte do São Bento no final do mês de junho após a estrutura ceder no momento da passagem de um caminhão fez moradores do município e também de Ipeúna cobrarem uma solução para uma novela que se arrasta desde o ano de 2013: a ponte do Quilombo.

A estrutura está localizada na divisa entre Rio Claro e Ipeúna e a responsabilidade de manutenção da ponte é de ambos municípios. Em 2013 um forte temporal a destruiu. Conhecida também como Ponte Bertolim, a passagem que ficava sobre o Rio Passa Cinco tinha cerca de 30 metros de comprimento.

“A reconstrução da ponte é de suma importância para o escoamento da produção agropecuária da região e trânsito dos moradores”, comentou o prefeito Diego Heron Pinheiro em 3 de março do ano passado, quando se reuniu com o vice-prefeito de Rio Claro Rogério Guedes. Na oportunidade ambos se propuseram a empreender esforços para a reconstrução da ponte que é um problema que se estende de outras administrações. De lá para cá nada mudou e a reportagem do Jornal Cidade voltou a procurar as autoridades políticas.

Em sua fala, o vice-prefeito de Rio Claro e hoje também secretário de Segurança Rogério Guedes disse: “No ano passado nós tínhamos uma verba do deputado federal Junior Bozzella porém verificamos com o Tribunal de Contas que tal recurso não poderia ser usado para tal finalidade com a emenda de um município apenas e por isso foi usada para recapeamento. O assunto não foi esquecido e queremos sim fazer parceria com Ipeúna para resolver esse problema que afeta moradores de ambas as cidades”.

Já o prefeito de Ipeúna declarou: “Da nossa parte estamos dispostos a ajudar dentro das nossas possibilidades e orçamento, pois a nossa realidade financeira é diferente de Rio Claro. O que eu penso é que poderíamos fazer o nosso lado da cabeceira e Rio Claro a dela. Cada um faz metade da ponte. Estou aberto a esse diálogo para sanarmos essa pendência que já dura quase uma década”.

A reportagem aguarda também um posicionamento da Secretaria de Obras de Rio Claro que tem previsão de chegar hoje ao JC. Assim que enviado também será publicado para conhecimento dos leitores.