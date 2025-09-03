Foto: Divulgação/Ascom OMSP

Operação do 10º Baep encontrou tijolos de maconha, 280g de cocaína e um revólver calibre .32 com numeração raspada. Suspeito de gerenciar o tráfico para a facção foi preso em flagrante

Após receber uma denúncia de que pela Rua 9, no bairro Wenzel, um indivíduo atuava na gerência e armazenamento de drogas do PCC, sendo o local utilizado, por vezes, para grande depósito de entorpecentes da facção, além da possibilidade de haver indivíduos armados devido ao alto valor movimentado, policiais do 10º Baep se deslocaram até o endereço.

No local, foram visualizados cinco indivíduos sentados em frente à residência apontada na denúncia. Realizada a abordagem, foi identificado entre eles um indivíduo de 22 anos, mencionado no referido relatório.

Durante a busca pessoal foi localizado em seu calçado um revólver calibre .32 com numeração suprimida. Em seu bolso, havia anotações relacionadas ao tráfico e um rádio comunicador.

Na sequência, a equipe observou pelo lado externo do estábulo uma balança de precisão e sacos contendo eppendorfs vazios. Realizadas diligências no interior da edificação, foram encontrados dois tijolos de maconha, 48 pacotes de eppendorfs de diversos tamanhos, apetrechos para preparo e embalo de drogas, além de um pacote contendo aproximadamente 280g de cocaína.

Diante dos fatos o indivíduo foi levado ao plantão policial de Rio Claro, onde a autoridade policial onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante pelos crimes previstos no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no Art. 16 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso proibido).