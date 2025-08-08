Durante patrulhamento em Santa Gertrudes, a Polícia Militar perseguiu um carro que tentou fugir da abordagem. Ao se aproximarem do veículo parado de forma suspeita, os policiais foram surpreendidos quando o motorista acelerou em alta velocidade e o passageiro lançou uma sacola plástica pela janela. Após breve perseguição, o carro foi interceptado. O condutor foi abordado imediatamente, enquanto o passageiro tentou fugir a pé, mas também foi detido pouco depois. Dentro da sacola, foram encontradas dez porções de maconha e dois pinos de cocaína. Apesar da apreensão, ambos os homens foram liberados, pois a quantidade de droga era pequena e não havia indícios claros de tráfico. Foram recolhidos ainda quatro celulares e vinte reais para investigação. A Polícia Civil continua apurando o caso para esclarecer a real participação dos envolvidos e a origem das drogas encontradas.