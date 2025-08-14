Foto: Divulgação/PMSP/10º BPMi

Quatro suspeitos foram flagrados removendo 24 jarros de metal; veículo e celular foram apreendidos durante a ação policial

Na noite de 13 de agosto de 2025, por volta das 22h30, a Polícia Militar prendeu quatro pessoas suspeitas de furto qualificado no bairro Vila Monteiro, em Piracicaba.

As equipes foram acionadas para verificar possível furto no Cemitério Municipal da Saudade, onde indivíduos estariam retirando jarros de túmulos. Com apoio das demais equipes, os policiais realizaram patrulhamento e abordaram três pessoas dentro de um veículo e outra transportando objetos em direção ao automóvel.

No total, foram apreendidos 24 jarros de cobre/bronze, um veículo e um celular. Os detidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Todos permaneceram à disposição da Justiça.