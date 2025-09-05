Durante patrulhamentos nessa quinta-feira (04), a Polícia Militar de Rio Claro efetuou a prisão de dois indivíduos com mandados de prisão em aberto.

No Bairro Wenzel, os policiais localizaram uma mulher que já cumpria pena superior a sete anos. Com conhecimento prévio da ordem judicial, os agentes intensificaram as buscas e abordaram a suspeita, que foi informada sobre o mandado e conduzida sem resistência até a delegacia. A prisão se refere a uma regressão de regime, com pena de 7 anos, 6 meses e 11 dias, conforme confirmado pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão. Após os procedimentos legais, a mulher foi encaminhada à carceragem local, permanecendo à disposição da Justiça.

Na zona central da cidade, outro mandado resultou na prisão de um homem durante patrulhamento de rotina. Ele foi abordado em frente a um comércio, sem apresentar resistência, e nada ilícito foi encontrado em sua revista. A consulta aos sistemas revelou que ele estava procurado pelo descumprimento de medida protetiva, com pena de 5 meses e 26 dias, relacionada ao regime semiaberto, conforme os autos do Departamento de Execuções Criminais da 6ª RAJ de Ribeirão Preto. Após ser informado sobre o mandado, o homem foi conduzido à delegacia algemado e, concluídos os trâmites legais, permanece à disposição do Judiciário na carceragem local.