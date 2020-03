Vítima ficou com muitos ferimentos pelo corpo

A Polícia Militar prendeu neste sábado (21) o homem acusado de sequestrar e violentar uma mulher no último fim de semana em Ipeúna. De acordo com o Tenente Daniel Borges, o criminoso estava na residência dele, e os policiais militares de Ipeúna, fizeram levantamento junto a Delegacia de Polícia e souberam que havia mandado de prisão temporária em desfavor o autor após denúncia da comunidade local.

“A viatura da PM foi para o local, juntamente com um policial civil, e a viatura do Comando de Grupo de Patrulha (Sargento) e a viatura do Comando de Força Patrulha (Tenente). A família franqueou a entrada a residência, o autor foi detido sem reação e recolhido a carceragem de Rio Claro, permanecendo à disposição da Justiça”, informa.

De acordo com a autoridade da PM, trata-se de prisão temporária. Conforme o Jornal Cidade noticiou nesta semana, uma mulher de 45 anos, natural de Piracicaba mas moradora de Ipeúna, precisou ser internada na Santa Casa de Rio Claro após ser vítima do crime.

Segundo o registro do boletim de ocorrência, ela foi rendida pelo autor do crime por volta das 20h30 de sábado (14) e obrigada a conduzir o próprio carro com o indivíduo dentro até um canavial. No local foi agredida, violentada sexualmente e teve as roupas rasgadas. Na sequência o criminoso ordenou que ela entrasse novamente no veículo e desta vez ele assumiu a direção.

Quando passavam em frente a um condomínio que fica na estrada SP-191 quase chegando em Ipeúna, em um ato de desespero, a vítima abriu a porta e saltou com o carro em movimento e correu em direção a portaria para pedir por ajuda. Posteriormente ela recebeu os cuidados médicos.