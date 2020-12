O horário de funcionamento estendido neste mês de dezembro do comércio de rua de Rio Claro, a abertura aos domingos e o 13º salário chamam a atenção para o comportamento dos consumidores, que em tempos de pandemia devem seguir as normas sanitárias na hora das compras neste final de ano, mas também ficar atentos a um outro inimigo: a criminalidade.

Durante entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News Rio Claro, o tenente Daniel, do setor de Comunicação Social do 37º BPM/I com sede em Rio Claro, afirmou que desde a segunda-feira (7) a Polícia Militar deu início à operação Natal Seguro: “Esse trabalho visa melhorar a sensação de segurança da população durante as compras natalinas. Porém, vale lembrar que, além das funções exercidas pelas nossas equipes, existem algumas medidas de autoproteção que os consumidores podem adotar”.

Evite estar sozinho

Entre as orientações repassadas pelo comando da PM está a questão de se evitar ir às compras sozinho: “Se puder ter a companhia de um outro adulto é melhor. Crianças durante as compras não são um fator favorável, pois elas demandam atenção redobrada, o que acaba criando um ar de vulnerabilidade que é conveniente aos criminosos. Evitar carregar muitas sacolas também é uma medida de autoproteção, pois com as mãos ocupadas esses consumidores podem ser alvos de esbarrões propositais simulados pelos ladrões que se aproveitam para levar bolsas e celulares”, pontua o tenente Daniel.

Esqueça bolso traseiro

Outra dica valiosa da Polícia Militar tem a ver com a utilização do bolso traseiro de calças e bermudas: “Muita gente tem o hábito de colocar celulares no bolso de trás. No caso dos homens muitos se utilizam para guardar a carteira. Procure sempre colocar esses objetos na parte da frente do corpo, pois é mais fácil de se ter um controle”, alerta o profissional do Setor Comunicação Social do 37º BMP/I.

Desconfie sempre

De acordo com o tenente Daniel, é importante não se prolongar em passeios nesta época: “Saia às compras, faça o que for preciso e retorne para casa. Não utilize esse tempo para ter conversas longas com conhecidos pelas ruas muito menos dê atenção a desconhecidos que podem ser golpistas, aproveitadores. Todo cuidado é pouco. Nossas equipes estarão atentas, mas esse apoio da população é fundamental”, concluiu.