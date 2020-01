Polícia Militar esclarece entrada dos torcedores

Os torcedores que foram acompanhar as duas primeiras rodadas da Copa São Paulo de Futebol Jr. no Estádio Benito Agnelo Castellano procuraram a reportagem do JC para reclamar das filas e horário de abertura dos portões para entrar no estádio.

A reportagem procurou no intervalo do jogo de ontem (6), entre Velo Clube e Nacional-AM, a tenente Lieri, responsável pelo policiamento e liberação da entrada dos torcedores, que esclareceu o ocorrido.

“Realizamos antes dos jogos um procedimento de segurança com vistoria nas arquibancadas e revista nos torcedores. Para abrir os portões, o estádio tem que estar vazio e a equipe médica presente. No primeiro jogo tivemos um público maior do que o esperado, então fechamos os portões. Para o segundo viemos com um efetivo maior e os portões ficaram abertos sem problemas, declarou a tenente Lieri da PM.