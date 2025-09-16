A Polícia Militar apreendeu mais de 360 tubos de cocaína em um carro suspeito de transporte de drogas em Rio Claro. A ocorrência aconteceu na noite dessa segunda-feira (15), por volta das 19 horas, quando a Força Tática abordou um veículo no Jardim Cervezão.

Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncia de que um Hyundai Elantra prata estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o veículo e, ao iniciar a abordagem, perceberam que uma passageira jogou uma sacola pela janela. Dentro dela foram encontrados 362 microtubos contendo 255 gramas de cocaína. No carro estavam o motorista, uma passageira e um adolescente, que permaneceram em silêncio e optaram por responder apenas em juízo, acompanhados de uma advogada.

O veículo, a droga e aparelhos celulares foram apreendidos para investigação. O casal foi preso em flagrante e encaminhado ao setor carcerário, enquanto o adolescente foi liberado à responsável mediante termo de compromisso. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que analisará os dispositivos apreendidos e dará continuidade ao inquérito para apurar o envolvimento dos suspeitos no tráfico de drogas.