A Polícia Civil de Rio Claro registrou um caso de estelionato no dia 12 de outubro, no Jardim Santa Eliza, no qual a vítima sofreu um prejuízo de R$ 2 mil. Segundo a vítima, ela estava conversando com um indivíduo via WhatsApp, acreditando que ele fosse maior de idade. Em seguida, recebeu uma ligação de um homem que se passou por delegado de polícia, informando que havia mandados de prisão em seu desfavor. Esse suposto delegado solicitou que a vítima fizesse depósitos bancários. O registro da ocorrência foi feito na delegacia na sexta-feira.

No dia 6 de outubro, um furto em residência foi registrado na Rua 11, no bairro BNH, na região oeste de Rio Claro. A vítima, um idoso de 63 anos, relatou que houve arrombamento no portão de entrada e em uma janela interna, resultando no roubo de um aparelho de TV. Não havia ninguém na residência no momento do furto. O registro da ocorrência foi feito às 14h00, na sexta-feira.

Também na sexta-feira, às 15h05, houve o registro de um flagrante de tráfico de drogas na Rua 23 com a Avenida 70, no bairro Recanto Paraíso, na região oeste de Rio Claro. Um indivíduo de 23 anos foi detido pela equipe da Rocam, uma unidade da Polícia Militar, enquanto conduzia uma motoneta Honda Biz 125 branca, com placas de Rio Claro, no sentido contrário. Os policiais apreenderam o veículo, um aparelho celular, R$ 100,00 em dinheiro, 12 porções de maconha e dois pequenos tijolos da mesma substância.

No dia 9 de outubro, na tarde ao lado de uma escola adventista, no bairro Bela Vista, próximo ao antigo Horto Florestal de Rio Claro, ocorreu o furto de um módulo de injeção de uma motocicleta JTA Suzuki de cor preta. A vítima, um homem de 34 anos, alega que existem imagens gravadas do acusado cometendo o furto. Ele teria chegado ao local com uma motocicleta branca e possivelmente é autor de outros furtos semelhantes, já tendo sido preso em Americana.

No bairro Cidade Jardim, na região sul, um flagrante de furto em duas drogarias foi registrado às 20h45 de sexta-feira. O acusado, um homem de 33 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro. Os guardas apreenderam 14 barras de chocolate e leite em pó, avaliados em R$ 77,00.

Houve também um furto de um aparelho celular no Alto do Santana, na região oeste de Rio Claro, no dia 7 de outubro, a vítima, um homem de 34 anos, alega que esqueceu o celular no balcão de um estabelecimento comercial enquanto conduzia uma bicicleta. Dias depois, recebeu uma ligação de um indivíduo que estava utilizando seu chip para navegar na internet. O registro da ocorrência foi feito às 22h05, na sexta-feira.