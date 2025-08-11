Na madrugada desse domingo (10), no Centro de Rio Claro, um jovem de 16 anos feriu com faca o padrasto para proteger a mãe durante uma tentativa de feminicídio. O homem, de 36 anos, foi preso em flagrante e está internado na Santa Casa sob custódia policial.

A Polícia Militar não prendeu o adolescente, pois ele agiu em legítima defesa. Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mãe, de 35 anos, vive em união estável com o agressor desde dezembro de 2023 e já havia denunciado episódios de violência do companheiro, que apresentava comportamento agressivo, principalmente sob efeito de álcool e drogas.

No sábado à noite (09), o casal participou de uma festa na cidade, onde o homem consumiu bebidas alcoólicas e maconha, resultando em uma discussão que fez com que ele deixasse o local. Mais tarde, já durante a madrugada, ele enviou mensagens ameaçadoras em um grupo familiar no WhatsApp e depois foi até a casa da mulher, onde ela mora com três filhos menores, incluindo uma criança autista.

Segundo informações da Polícia Militar, o agressor invadiu a residência arrombando o portão e a porta da sala, entrou no quarto e tentou enforcar a companheira. O adolescente tentou impedir a agressão aplicando golpes de jiu-jitsu, mas, por ser iniciante, não conseguiu conter o homem.

O padrasto saiu do imóvel, porém retornou armado com uma faca, ferindo a mulher no antebraço. Diante disso, o jovem interveio novamente e, para proteger a mãe, desferiu golpes de faca no tórax e em outras partes do corpo do agressor.

Após a ação, o adolescente tentou prestar socorro ao padrasto, acionando o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que encaminhou o homem para atendimento na Santa Casa de Rio Claro.

O boletim de ocorrência destaca que o menor agiu em defesa própria e da mãe. Ele foi liberado após assinar um termo de compromisso. A Polícia Civil segue investigando o caso.