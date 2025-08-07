A Polícia Militar prendeu, na noite dessa quarta-feira (06), um homem acusado de agredir a companheira no interior da residência do casal, no Jardim Progresso II, em Rio Claro. A vítima sofreu um corte no braço provocado por uma tesoura.

A equipe policial foi acionada após vizinhos relatarem gritos e tumulto vindos do imóvel. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o casal em meio a uma briga e intervieram, separando o agressor da mulher.

Segundo o relato da vítima, as agressões verbais e psicológicas eram constantes desde o nascimento do filho. No momento da discussão, o homem teria lançado o prato de comida da companheira para os cães e, em seguida, a atacado com uma tesoura.

Ela também relatou que, no dia anterior, o companheiro agrediu seu filho adolescente, tentando enforcá-lo e deixando marcas visíveis no pescoço.

A tesoura utilizada na agressão foi apreendida, e tanto o agressor quanto a vítima passaram por exames de corpo de delito. O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, com o objetivo de proteger as vítimas e evitar novas agressões.