A Guarda Civil Municipal realizou no domingo (27) uma operação de trânsito em bairros de Rio Claro para coibir abusos, especialmente por parte de motociclistas, que praticavam direção perigosa e causavam perturbação ao sossego público. Durante a ação, foram realizadas abordagens nos bairros São Miguel, Arco-Íris e Jardim Bandeirantes.

No São Miguel, um motociclista tentou fugir em alta velocidade com uma moto sem placa. A placa foi localizada posteriormente em sua garagem, mas o condutor não possuía habilitação e teve o veículo recolhido. No bairro Arco-Íris, outra moto foi apreendida por excesso de ruído e licenciamento vencido. Ainda no São Miguel, um motorista foi flagrado dirigindo sem habilitação e com o carro em situação irregular, o que também resultou na apreensão do veículo.

Todas as medidas adotadas seguem as normas do Código de Trânsito Brasileiro. As ações da Guarda Civil terão continuidade nos próximos dias, com o objetivo de reforçar a segurança viária e garantir o sossego dos moradores.