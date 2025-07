Um morador do Cidade Jardim, em Rio Claro, procurou a polícia após cair em um golpe pelo WhatsApp ao acreditar estar ajudando a própria filha. Ele realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 2.744,00 para uma conta desconhecida. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens de um número com a foto da filha no perfil, informando que havia uma conta urgente para pagar, mas que o aplicativo do banco estava apresentando problemas.

Convencido da urgência e da identidade da remetente, o homem transferiu o valor para uma mulher que constava como beneficiária na agência bancária. Só depois, ao comentar o caso com a esposa, ele desconfiou da situação e confirmou com a filha verdadeira que se tratava de um golpe. O caso foi registrado na delegacia, e a vítima já entrou com contestação junto ao banco.

A polícia alerta para o aumento dos golpes por meio de perfis falsos no WhatsApp e reforça que qualquer solicitação de dinheiro por mensagem deve ser confirmada por meio de uma ligação direta.