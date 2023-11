A Polícia Civil de Rio Claro registrou um furto de fios e cabos no dia 16 de outubro, na Rua P-5, Vila Paulista. O imóvel, desocupado, foi invadido por escalada e arrombamento de portas e janelas, resultando no roubo de mais de 100 metros de fios, cabos e do medidor de energia elétrica. A vítima, um engenheiro agrônomo de 74 anos, relatou o ocorrido, e o registro da ocorrência foi feito na delegacia às 17h25 de segunda-feira, 13 de novembro.

Na mesma segunda-feira, às 13h30, foi registrado o furto de um Chevrolet Cruze branco na Rua M-3, Avenida Brasil, Vila Martins. O motorista, de 42 anos, estacionou o veículo no local e ao retornar constatou o furto.

A Polícia Militar capturou um indivíduo de 34 anos procurado por tráfico de drogas às 13h50 na Avenida 70-A, bairro São Miguel, região leste de Rio Claro. O capturado possuía mandado de prisão no artigo 33 da Lei no Código Penal, relacionado ao tráfico de drogas. Os policiais estiveram no local inicialmente para atender a uma provável ocorrência de violência doméstica.

O roubo de uma motocicleta Honda CG 160 Fan vermelha ocorreu no dia 11 de novembro, às 16h00, na Estrada Municipal de Ipeúna, acesso ao Jardim Maria Cristina, região oeste de Rio Claro. A vítima, um homem de 37 anos, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Twister prata, sendo o da garupa armado com um revólver calibre 38. A ocorrência foi registrada às 15h25 de segunda-feira na delegacia, após acionamento via 190.

Um golpe do PIX foi registrado às 12h00 de segunda-feira no bairro Bosque Rio Claro, acesso ao Jardim Santa Maria, na região norte da cidade. Um vigilante de 35 anos foi vítima do golpe, sofrendo um prejuízo de R$ 6.999,00. A vítima recebeu uma ligação via WhatsApp, seguida por duas transferências irregulares no valor mencionado em nome de outra pessoa.

Na Vila Alemã, um roubo contra transeunte ocorreu às 21h30 no dia 12 de novembro, na Avenida 24-A. A vítima, uma jovem de 22 anos, foi abordada por um suspeito de aproximadamente 40 anos, 1,75 metro de altura, vestindo blusa cinza com mangas, shorts preto e par de chinelos. O assaltante puxou a bolsa da vítima, jogando-a no chão, e fugiu com o aparelho celular e cartão de banco. A ocorrência foi registrada às 14h35 de segunda-feira.

Por fim, o GAECO, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado (Gaerfis), a Receita Federal, e com apoio das Polícias Civil e Militar, deflagrou a Operação Thunder nesta terça-feira. A ação visa desarticular uma fraude fiscal no setor de bebidas quentes, liderada por um grupo empresarial em diversos Estados.

Foram cumpridos 18 mandados de busca em endereços de empresas e pessoas físicas nas cidades de São Paulo, Rio Claro, Piracicaba, Vinhedo, Itu, Itapetininga, Sorocaba, Guarulhos, Araguaína (TO), Palmas (TO) e Curitiba (PR), com a participação de 50 auditores fiscais, oito auditores fiscais e dois analistas tributários da Receita, 16 promotores de Justiça, seis analistas e oficiais de Promotoria do MPSP, um promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, três promotores de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins e dez procuradores do Estado de São Paulo.

A Polícia Militar, através dos BAEPs de Piracicaba, Sorocaba, Campinas e Guarulhos, e a Polícia Civil, pelo GARRA e Delegacia de Capturas da Capital, prestaram apoio no Estado de São Paulo.

As investigações, iniciadas em 2019, revelaram que o grupo industrial simulava operações interestaduais para reduzir o valor do ICMS devido pelas operações próprias e por substituição tributária (ICMS ST). Além da sonegação fiscal, foram identificados indícios de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

Estima-se que o esquema tenha causado prejuízo de mais de R$ 300 milhões em ICMS ao Estado de São Paulo. Os envolvidos poderão responder por estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, além de sanções administrativas.

A Secretaria da Fazenda, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado e a Receita Federal tomarão medidas para identificar e recuperar os valores desviados, assim como apurarão a participação de outros envolvidos. A Operação Thunder busca dissuadir práticas semelhantes no mercado de bebidas quentes, demonstrando a atuação integrada das instituições do Estado.