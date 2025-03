Antônio Donizeti Freschi, 64 anos, vítima do crime resolvido em poucas horas pela Polícia Civil de Rio Claro. O autor, que conhecia a vítima, confessou o assassinato após briga por drogas na madrugada de sexta (28)

Acusado disse que conhecia a vítima e confessou esfaqueamento após suposta briga por drogas. Leia os detalhes do depoimento

Em uma ação rápida, a Polícia Civil de Rio Claro solucionou o crime ocorrido na madrugada desta sexta-feira (28) e que teve como vítima Antônio Donizeti Freschi, 64 anos. Ele foi encontrado esfaqueado dentro da residência em que morava na Rua 10, bairro Vila Olinda.

O preso, é um homem de 33 anos que confessou o assassinato e contou que já conhecia a vítima. O JC teve acesso ao depoimento e a versão que ele contou. Ele alegou que trabalha em uma empresa no horário das 16h às 2 da manhã e quando faz hora extra saí às 4 da manhã no máximo e que na tarde de quinta-feira (27) não compareceu ao trabalho e que ficou pela rua usando drogas após ter uma recaída: “Fui na casa do Freschi (idoso) que conheço pelo apelido de Dondeco por volta das 2 da manhã desta sexta e levei 3 pedras de crack e ficamos usando juntos. Eu já o conhecia há cinco anos, trabalhei com ele de servente e já estive na casa dele outras vezes. Quando acabou ele queria que eu fosse buscar mais porém eu me neguei porque precisava ir embora pra minha mulher não desconfiar afinal já estava na hora de eu sair do trabalho e chegar em casa. O Freschi se revoltou e disse que não poderia ficar na abstinência e partiu pra cima de mim, me esmurrou, tentou me enforcar e pegou uma faca. Cortou a palma das minhas duas mãos e o meu pé. Foi nesse momento que a faca caiu no chão e eu peguei ela”, revelou o autor.

O depoimento segue com o acusado revelando o que teria feito dentro da casa da vítima: “Quando eu peguei a faca eu esfaqueei ele no peito. Se eu não fizesse isso ele me mataria. Eu saí correndo pelos fundos e não sabia que ele tinha morrido. Pulei um muro, corri por um telhado e entrei em uma área suja com um córrego. Foi quando eu fui abordado por dois homens que me pegaram e acharam que eu queria roubar a casa deles. Me bateram com um pedaço de pau, tiraram uma foto minha e foram embora. Eu então segui para a casa de um sobrinho meu onde troquei de roupa e avisei minha mulher que me levou até o hospital. Foi quando eu inventei a história de quando eu saí do trabalho eu fui roubado e esfaqueado. Tudo isso para a minha mulher não desconfiar e para me justificar para a polícia”, declarou.

Ainda na delegacia o autor contou que não roubou nada do idoso e que inclusive viu que o celular de Freschi estava carregando em uma tomada e que tocou algumas vezes. Disse que foi ao local única e exclusivamente para usar drogas e que já tinha feito isso com a vítima outras vezes. O autor foi preso por homicídio.