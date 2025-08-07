Na manhã desta quinta-feira (7) diante de informações de um ponto de venda de drogas (biqueira) em via pública, localizado no bairro Guanabara, policiais civis de Rio Claro montaram uma campana e puderam observar um indivíduo realizando o comércio ilícito.

No trabalho, a equipe observou que ele mantinha a droga que comercializava em um carrinho de lanches existente bem próximo de onde realizava a venda. Antes que a presença policial na área fosse percebida os profissionais decidiram abordá-lo. Ele foi identificado e em busca pessoal tinha R$ 30,00 em seu bolso. Na sequência foi realizada uma vistoria no carrinho de lanches e constatado que realmente se tratava de um esconderijo para as drogas. Haviam duas sacolas contendo 21 microtubos contendo cocaína. Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante ao indivíduo que foi encaminhado para a delegacia.

Foto: Divulgação/Polícia Civil