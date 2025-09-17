Foto: Divulgação/Polícia Civil

Vítimas foram alvejadas com mais de 35 disparos em dezembro do ano passado; na ocasião uma mulher também foi baleada, mas sobreviveu

Em um intenso trabalho investigativo que durou nove meses, a Polícia Civil de Rio Claro deu nesta terça-feira (16) um importante passo no caso de um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, ambos ocorridos no mesmo dia (7 de dezembro de 2024) na Rua 6, próximo à ponte que liga os bairros Maria Cristina e Jardim Centenário.

Na ocasião Arthur Henrique Curilla Garcia (32 anos) e Marco Aurélio Almeida da Cruz (33 anos) foram mortos com tiros de fuzil. Uma mulher de 30 anos ficou ferida e com um tiro no braço foi socorrida.

Consta no boletim de ocorrência da época que quando a Polícia Militar chegou no local encontrou Arthur Henrique já morto sentado no banco do motorista de um veículo Fiat Uno. Segundo dados da perícia ele foi assassinado com mais de 15 tiros de fuzil na região da cabeça, braços e lateral direita do corpo. Já na via pública, um pouco à frente do veículo, estava o corpo de Marco Aurélio com pelo menos dez tiros. Já a mulher que sobreviveu estava no banco do passageiro do automóvel.

Pelo local foram recolhidos sete estojos de .40, 22 estojos de 556 (fuzil) e outros 13 estojos para análise provavelmente de .308.

Investigações

Durante a prisão foram apreendidos também três aparelhos celulares e uma porção de droga. Os trabalhos seguem com o objetivo de elucidar mais detalhes.