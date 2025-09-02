Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro, localizada na Rua Treze, número 6 – Estádio

Vítima foi identificada como Carlos Augusto Rosa Silvano. Ele tinha 41 anos e morreu na manhã de domingo (31)

Rio Claro registrou na manhã de domingo (31) o 18º homicídio do ano. A ocorrência foi registrada na Rua 1, entre as Avenidas 5 e 7, Centro.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em um restaurante. Pelo local a equipe encontrou a vítima já sem vida e esfaqueada no pescoço dentro do estabelecimento, preservando assim a cena até a chegada da Polícia Civil.

O autor não estava presente porém pessoas afirmaram ser um indivíduo jovem, branco, com tatuagens no pescoço e no braço, que estava vestindo um casaco nas cores vermelho, branco e azul e calça jeans. Tal homem teria sido visto passando a noite bebendo com a vítima em um posto de combustíveis que fica nas proximidades.

Morte de Carlos Augusto Rosa Silvano é investigada

Viaturas fizeram buscas pela região mas sem sucesso.

Nas redes sociais comentários foram postados afirmando que a violência não aconteceu dentro do restaurante e que a vítima entrou no local já ferida pedindo por ajuda e morreu no interior do comércio.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) cuida do caso e analisa imagens para chegar até o autor e entender a dinâmica do crime e posteriormente a motivação.