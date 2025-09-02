Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Jovem confessou morte de Carlos Augusto em Rio Claro, mas imagens mostram que vítima foi atacada sem chance de reação

A Polícia Civil de Rio Claro, através das DIG (Delegacia de Investigações Gerais), esclareceu o homicídio que vitimou Carlos Augusto Rosa Silvano, 41 anos. Ele foi morto na manhã de domingo (31 de agosto) na área central de Rio Claro.

A ocorrência foi registrada na Rua 1, entre as Avenidas 5 e 7. Com um ferimento no pescoço, que a princípio parecia uma facada, a vítima entrou correndo em um comércio pedindo por ajuda mas acabou morrendo. Testemunhas apontaram que o autor do crime era um indivíduo jovem, branco, com tatuagens no pescoço e no braço, que estava vestindo um casaco nas cores vermelho, branco e azul e calça jeans. Tal homem teria sido visto passando a noite bebendo com a vítima em um posto de combustíveis que fica nas proximidades.

Diante das informações a Polícia Civil deu início as investigações e teve acesso a imagens de câmeras de segurança que filmaram o momento exato do homicídio. O vídeo mostra os dois próximos e conversando, quando de repente Carlos Augusto é agredido no pescoço, sem chance alguma de defesa. Com essa prova em mãos e com o autor identificado, o mesmo chegou na DIG acompanhado de sua advogada assumindo a autoria dos fatos e dando sua versão.

Ele alegou que já conhecia a vítima e disse que inclusive já tinha apanhado e que na data dos fatos estava sendo ameaçado e para se defender pegou um caco de vidro e a atingiu. De acordo com a Polícia Civil, “a versão apresentada pelo autor é distinta do que demonstrou as imagens captadas por câmera de monitoramento local, no momento da execução”.

O autor vai responderá pelo crime de homicídio qualificado e a DIG informou que novas diligências serão realizadas.