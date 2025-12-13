Policiais militares prenderam dois suspeitos de envolvimento no furto de uma motocicleta após localizarem o veículo utilizado no crime na região da Avenida P-15, na Vila Paulista, em Rio Claro, durante atendimento no plantão policial. Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações sobre o furto e iniciaram buscas para identificar e encontrar o automóvel suspeito.

Durante a ação, uma das equipes tentou abordar um veículo modelo Palio, mas os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram. As diligências prosseguiram e, pouco tempo depois, o carro foi localizado, juntamente com os suspeitos. No interior do veículo, os policiais encontraram uma chave conhecida como mixa e o miolo de uma motocicleta, itens comumente utilizados nesse tipo de crime. Imagens da ação também foram anexadas ao registro da ocorrência.

Na delegacia, os envolvidos foram ouvidos e, acompanhados por advogado, optaram por permanecer em silêncio. Diante das provas reunidas, a autoridade policial lavrou o flagrante.