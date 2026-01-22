Capitão Socolowski alerta sobre restrições, horários e fechamento de vias para os jogos do Velo Clube contra Guarani e Corinthians no Benitão

A Polícia Militar de Rio Claro montou um esquema especial de segurança para os próximos jogos do Velo Clube pela elite do futebol paulista. Com a chegada de grandes torcidas, como a do Guarani e a do Corinthians, o policiamento será intensificado para garantir a ordem pública dentro e fora do estádio Benitão.

Em entrevista, o Capitão Socolowski, chefe da seção operacional do 37º BPMI, destacou que a operação contará com o apoio do Baep de Piracicaba na área interna e da Força Tática na área externa. A expectativa é de público recorde, especialmente no domingo (25), com a previsão de mais de 5 mil torcedores do Corinthians.

Capitão Socolowski

Interdições de trânsito e horários

Para os jogos do Velo Clube, a mobilidade urbana sofrerá alterações significativas. As avenidas 19 e 23, entre as ruas 2 e 3, serão interditadas a partir do meio-dia nas datas das partidas. O capitão orienta que os moradores e torcedores se programem para evitar transtornos no entorno residencial.

Os portões do estádio Benitão serão abertos sempre duas horas antes do início dos confrontos. Para a partida contra o Guarani, o acesso será liberado às 19h30; já para o jogo contra o Corinthians, os portões abrem às 18h30. A PM reforça a importância de chegar cedo para evitar aglomerações e facilitar a revista rigorosa.

Monitoramento e proibição de objetos

A segurança nos jogos do Velo Clube contará com tecnologia de ponta. Uma sala de monitoramento equipada com mais de 30 câmeras de alta definição e câmeras “dome” acompanhará cada movimento dentro e fora do estádio. “Nada ficará no anonimato”, alertou o Capitão Socolowski sobre possíveis atos ilícitos ou de racismo.

A lista de objetos proibidos é extensa e comparada à segurança de aeroportos. Não será permitida a entrada de:

  • Isqueiros e fósforos;
  • Garrafas de água ou qualquer recipiente com líquido;
  • Guarda-chuvas e papelões;
  • Bebidas alcoólicas (proibidas também num raio de 200 metros do estádio).

Divisão de torcidas e serviços

Para evitar confrontos, as torcidas serão rigorosamente separadas. A torcida do Corinthians ocupará o setor da Rua 2, enquanto os torcedores do Velo Clube ficarão concentrados na Rua 3. Existe a possibilidade de retenção de uma das torcidas após o apito final para garantir a saída segura e alternada do público.

A PM também informou que haverá fiscalização contra a ação de “flanelinhas” e venda de ambulantes sem autorização. O torcedor deve portar obrigatoriamente documento oficial com foto e o comprovante de meia-entrada para acesso ao estádio.

Mais em Esportes:

Velo Clube enfrenta Guarani no Benitão em busca da classificação no Paulistão

Conta Simples Rio Claro vence Basket Osasco em jogo emocionante fora de casa

Conta Simples Rio Claro perde fora de casa para o Pinheiros