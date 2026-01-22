Capitão Socolowski alerta sobre restrições, horários e fechamento de vias para os jogos do Velo Clube contra Guarani e Corinthians no Benitão

A Polícia Militar de Rio Claro montou um esquema especial de segurança para os próximos jogos do Velo Clube pela elite do futebol paulista. Com a chegada de grandes torcidas, como a do Guarani e a do Corinthians, o policiamento será intensificado para garantir a ordem pública dentro e fora do estádio Benitão.

Em entrevista, o Capitão Socolowski, chefe da seção operacional do 37º BPMI, destacou que a operação contará com o apoio do Baep de Piracicaba na área interna e da Força Tática na área externa. A expectativa é de público recorde, especialmente no domingo (25), com a previsão de mais de 5 mil torcedores do Corinthians.

Capitão Socolowski

Interdições de trânsito e horários

Para os jogos do Velo Clube, a mobilidade urbana sofrerá alterações significativas. As avenidas 19 e 23, entre as ruas 2 e 3, serão interditadas a partir do meio-dia nas datas das partidas. O capitão orienta que os moradores e torcedores se programem para evitar transtornos no entorno residencial.

Os portões do estádio Benitão serão abertos sempre duas horas antes do início dos confrontos. Para a partida contra o Guarani, o acesso será liberado às 19h30; já para o jogo contra o Corinthians, os portões abrem às 18h30. A PM reforça a importância de chegar cedo para evitar aglomerações e facilitar a revista rigorosa.

Monitoramento e proibição de objetos

A segurança nos jogos do Velo Clube contará com tecnologia de ponta. Uma sala de monitoramento equipada com mais de 30 câmeras de alta definição e câmeras “dome” acompanhará cada movimento dentro e fora do estádio. “Nada ficará no anonimato”, alertou o Capitão Socolowski sobre possíveis atos ilícitos ou de racismo.

A lista de objetos proibidos é extensa e comparada à segurança de aeroportos. Não será permitida a entrada de:

Isqueiros e fósforos;

Garrafas de água ou qualquer recipiente com líquido;

Guarda-chuvas e papelões;

Bebidas alcoólicas (proibidas também num raio de 200 metros do estádio).

Divisão de torcidas e serviços

Para evitar confrontos, as torcidas serão rigorosamente separadas. A torcida do Corinthians ocupará o setor da Rua 2, enquanto os torcedores do Velo Clube ficarão concentrados na Rua 3. Existe a possibilidade de retenção de uma das torcidas após o apito final para garantir a saída segura e alternada do público.

A PM também informou que haverá fiscalização contra a ação de “flanelinhas” e venda de ambulantes sem autorização. O torcedor deve portar obrigatoriamente documento oficial com foto e o comprovante de meia-entrada para acesso ao estádio.