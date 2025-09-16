Famílias alvo de despejo da Colônia Fazendinha, que fica dentro da Floresta Estadual, na Câmara Municipal de Rio Claro

Após reunião nessa segunda-feira (15) na sede do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Rio Claro, o comando da Polícia Militar confirmou que estará no dia 29 deste mês na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena) para dar cumprimento à reintegração de posse onde famílias devem deixar as casas da antiga Colônia Fazendinha.

“Nesta reunião tivemos a presença de várias frentes como secretaria de Habitação, Conselho Tutelar, Ministério Público, entre outros envolvidos neste processo. A partir do que nos foi apresentado, e se nada mudar até lá em termos de determinação da Justiça, iremos fazer a reintegração de posse no período da manhã. Estamos tendo esse cuidado com as famílias para fazer tudo da maneira correta, dentro do previsto e com a devida ordem e tranquilidade. Tivemos essa preocupação para que tudo fosse providenciado em termos de atendimento para essas famílias”, declarou o tenente-coronel Peixoto, comandante do 37º BPM/I.

Entenda

O processo é antigo e remete ao ano de 2006, quando a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com processos solicitando a reintegração de posse. Isso aconteceu logo após o antigo Horto Florestal se tornar Floresta Estadual no ano de 2002. Desde então, as famílias que lá residem tentaram por diversas vezes na Justiça reverter a decisão, que agora é definitiva. – LEIA AQUI!