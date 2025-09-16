Famílias alvo de despejo da Colônia Fazendinha, que fica dentro da Floresta Estadual, estiveram na Câmara Municipal

Famílias alvo de despejo da Colônia Fazendinha, que fica dentro da Floresta Estadual, na Câmara Municipal de Rio Claro

Após reunião nessa segunda-feira (15) na sede do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Rio Claro, o comando da Polícia Militar confirmou que estará no dia 29 deste mês na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena) para dar cumprimento à reintegração de posse onde famílias devem deixar as casas da antiga Colônia Fazendinha.

“Nesta reunião tivemos a presença de várias frentes como secretaria de Habitação, Conselho Tutelar, Ministério Público, entre outros envolvidos neste processo. A partir do que nos foi apresentado, e se nada mudar até lá em termos de determinação da Justiça, iremos fazer a reintegração de posse no período da manhã. Estamos tendo esse cuidado com as famílias para fazer tudo da maneira correta, dentro do previsto e com a devida ordem e tranquilidade. Tivemos essa preocupação para que tudo fosse providenciado em termos de atendimento para essas famílias”, declarou o tenente-coronel Peixoto, comandante do 37º BPM/I.

Entenda

O processo é antigo e remete ao ano de 2006, quando a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com processos solicitando a reintegração de posse. Isso aconteceu logo após o antigo Horto Florestal se tornar Floresta Estadual no ano de 2002. Desde então, as famílias que lá residem tentaram por diversas vezes na Justiça reverter a decisão, que agora é definitiva. – LEIA AQUI!

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Dia a Dia:

Após limpeza, local volta a ser alvo de descarte de lixo

Dia quente em Rio Claro deve atingir 34°C

Falecimentos: confira a necrologia de 16/09/2025