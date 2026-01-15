Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro promove plantão de vacinação e exames no Jardim Wenzel para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro realiza neste sábado (17) um novo plantão de vacinação para atender a comunidade. A ação acontece na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Wenzel, localizada na Rua 21, entre as avenidas 60 e 62, com atendimento das 8 às 15 horas.

O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso de moradores que possuem dificuldades para comparecer às unidades de saúde durante os dias úteis. Além da imunização, a unidade também realizará exames de Papanicolau em pacientes que já possuem agendamento prévio.

Calendário de vacinação em Rio Claro

Os plantões de vacinação em Rio Claro serão mantidos durante todo o ano, ocorrendo em diferentes bairros a cada semana. Segundo o médico Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde, a medida atende a uma demanda antiga da comunidade local.

Após a ação no Jardim Wenzel, o cronograma de janeiro seguirá com atendimentos no Cervezão, no dia 24, e na Vila Cristina, no dia 31. Na semana anterior, a mobilização ocorreu na UBS da Avenida 29, reforçando a estratégia de descentralização da saúde.

Orientações para o plantão de vacinação

Para receber qualquer uma das doses disponíveis no calendário nacional de imunização, não é necessário realizar agendamento. O cidadão deve apenas comparecer à unidade portando um documento de identidade e a caderneta de vacinação.

Já para a realização do exame de Papanicolau, as pacientes devem realizar o agendamento antecipado. O procedimento pode ser feito pelo número do Cadu (0800 019 0505) ou diretamente no balcão da unidade de saúde responsável pelo plantão.