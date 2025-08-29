O diretor João Cerri ao lado do novo técnico do Velo Clube

Pintado compartilha a alegria de se juntar ao Velo Clube para a disputa do Paulistão 2026 no dia em que o clube comemora 115 anos: “Uma grande honra e oportunidade!”

O Velo Clube celebrou nessa quinta-feira (28) seus 115 anos de história e aproveitou a data especial para anunciar o novo comandante da equipe para a disputa do Campeonato Paulista de 2026. O escolhido é Luís Carlos de Oliveira Preto, mais conhecido como Pintado, ex-volante do São Paulo FC, que agora assume o desafio de dirigir o Galo Vermelho para a próxima temporada.

O anúncio oficial ocorreu ontem durante solenidade realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), em comemoração ao aniversário do clube. Depois do evento, Pintado, ao lado dos diretores João Cerri e João Marcondelli, esteve no Jornal de Esportes, transmitido pela rádio Jovem Pan News FM 89.1, do grupo JC de Comunicação, para falar da nova fase do time.

Na entrevista, João Cerri, diretor do Velo Clube, celebrou a chegada dos 115 anos do Rubro-Verde. “Nosso passado recente tem sido bem feliz. É uma honra a gente poder estar junto, agora com o Pintado, e ao nosso torcedor para comemorar esses 115 anos de uma história muito honrosa, muitas lutas e muitas glórias. Este ano também é especial por que completam 100 anos da conquista do nosso primeiro título profissional de futebol, em 1925. Inclusive, teremos uma camisa comemorativa. É uma satisfação enorme entregar o presente, anunciando nosso novo treinador”, comentou.

Pintado, novo técnico do Velo, foi apresentado no auditório da Acirc nessa quinta-feira

João Marcondelli, também integrante da diretoria do Rubro-Verde, comentou que a procura pelo novo treinador estava baseada em características semelhantes ao Velo, com competitividade. “Já tínhamos em mente o Pintado. Expusemos nossa maneira de pensar e ele gostou muito. Vamos fazer de tudo para ter um trabalho muito bom agora na montagem do elenco. Depois, ele fará o trabalho na pré-temporada e no campeonato”, acrescenta.

Ao Grupo JC, Pintado falou da carreira e da chegada ao Galo Vermelho. “No dia do aniversário do Velo, quem ganha o presente sou eu. É uma grande honra essa oportunidade. Quando as duas partes têm a mesma intenção, não tem como dar errado. Profissionalmente é uma grande oportunidade, um clube que é realidade no futebol brasileiro e acrescenta muito no meu currículo. Fico muito feliz. Meu compromisso e responsabilidade são muito grandes”, afirmou.

De acordo com o novo técnico do Velo, que já foi bicampeão da Libertadores e campeão mundial pelo São Paulo FC, ele está pronto para deixar os torcedores do time ainda mais felizes. “Queremos dar alegrias ao clube, queremos resultados. [O elenco] está sendo muito bem avaliado, e o principal, o Velo não quer nenhum jogador que queira estar no time por dinheiro. Tem que ter um objetivo maior na carreira, na vida. E o Velo vai oferecer essa grande vitrine para alguns profissionais e estamos escolhendo-os com muito cuidado”, pontuou.

O último time de Pintado foi o Figueirense, atuando pela Série C. O novo comandante do Velo Clube foi técnico do Juventude durante a Série A do Brasileiro. Pintado também tem passagens por vários outros times, como o América-MG, América-RN, São Caetano, Água Santa, Ferroviária, Goiás, Chapecoense, CRB, Penapolense, Portuguesa, Ponte Preta, Guarani, São Paulo FC, entre outros.

Assista

A entrevista completa com o novo treinador e os diretores do Velo Clube, que foi ao ar na manhã dessa quinta-feira (28), no Jornal de Esportes, sob o comando de Luiz Carlos do Nascimento, você confere logo abaixo: