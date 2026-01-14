Foto: Arquivo JC

O secretário de Assistência Social de Piracicaba afirmou que irá acionar o Ministério Público; Rio Claro nega as acusações e esclarece protocolos de auxílio

A Prefeitura de Piracicaba, através do secretário municipal de Assistência Social Edvaldo Brito, acusou a Prefeitura de Rio Claro de “exportar” pessoas em situação de rua para a cidade vizinha. Em publicação nas redes sociais, o secretário afirma querer “falar com as autoridades de Rio Claro, Limeira e Sorocaba” sobre o problema.

De acordo com Brito, a cidade de Piracicaba criou uma “solução” para as pessoas em situação de rua. “Não ficou barato, é um projeto caro que o prefeito Helinho investiu para dar soluções aos nossos problemas de Piracicaba. Mas está acontecendo algo muito grave. Vai ser denúncia através do Ministério Público (…). As cidades de Rio Claro, Limeira e Sorocaba estão colocando o pessoal em situação de rua nos ônibus e mandando para Piracicaba”, acusa o secretário.

Rodoviária de Piracicaba. Foto: Prefeitura de Piracicaba

Um stand foi colocado na rodoviária de Piracicaba para abordagem das pessoas que lá chegam. Neste trabalho, na segunda-feira (12), uma senhora abordada teria dito que “foi tirada de um trabalho informal na cidade de Rio Claro para ser encaminhada a Piracicaba. Ou seja, as autoridades estão se aproveitando que demos a solução e estão enviando suas pessoas em situação de rua para cá. Nós estamos nos reunindo com o MP, vamos gravar tudo e vamos passar para a grande mídia. Não vamos admitir. Isso é crime e nós não aceitaremos”, acrescenta.

Ainda segundo o secretário, nessa terça-feira foram contabilizadas 10 pessoas que chegaram a Piracicaba oriundas das três cidades citadas. “Não gostaríamos de ter esse atrito ou confronto com outros prefeitos, mas infelizmente o custo foi muito alto. Estamos dando soluções para os nossos. (…) Cuidem dos seus problemas nas suas cidades”, afirmou.

O que diz Rio Claro

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Rio Claro esclarece que não procede a acusação de que o município estaria encaminhando pessoas em situação de rua para a cidade de Piracicaba, informação que não corresponde à realidade do trabalho desenvolvido pela rede socioassistencial de Rio Claro.

“Os técnicos da Prefeitura de Rio Claro são orientados, prioritariamente, a realizar o acolhimento dessas pessoas no próprio município, garantindo atendimento, escuta qualificada e acesso aos serviços.

Quando a pessoa não deseja permanecer em Rio Claro, a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) realiza contato prévio com os serviços socioassistenciais do município de destino, assegurando referência e possibilidade de atendimento. A concessão de passagens ocorre apenas nesses casos, ou em situações específicas, quando o destino indicado pela própria pessoa é final, para retorno ao convívio familiar ou a uma rede de apoio, sempre com contato e confirmação prévios. Dentro desse contexto, a Secretaria de Desenvolvimento Social esclarece que foram concedidas apenas quatro passagens para Piracicaba nos últimos quatro meses, todas inseridas em um trabalho técnico voltado à superação da vulnerabilidade social”, explica.

A Secretaria informa ainda que está apurando o caso específico citado por político de município vizinho. “A Prefeitura de Rio Claro realiza um trabalho contínuo e mapeamento permanente da população em situação de rua e elaboração de projetos de vida individualizados, que incluem desde a regularização de documentos até encaminhamentos para acolhimento institucional, capacitação profissional ou unidades terapêuticas, quando necessário. Por fim, a Secretaria lamenta que acusações tenham sido divulgadas sem a devida apuração e destaca que está realizando, nesta semana, um censo das pessoas em situação de rua em Rio Claro, visando qualificar dados e aprimorar as políticas públicas para o enfrentamento responsável e humanizado dessa realidade”, finaliza.