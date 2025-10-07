O lançamento do livro em Rio Claro acontece no dia 8 de novembro, no Casarão da Cultura

Lançamento acontece no próximo dia 18 de outubro na capital paulista e terá lançamento também em Rio Claro, no dia 8 de novembro

A professora e pesquisadora Sara Quenzer Matthiesen, nascida em Rio Claro (SP), lança neste mês o livro “Antonio Alves Aranha: Uma trajetória de vida dedicada à Educação”, obra que resgata a história de seu bisavô, figura central na consolidação das Escolas Normais no Estado de São Paulo entre o final do século XIX e o início do século XX. O primeiro lançamento acontece no dia 18 de outubro, na Livraria Patuscada, em São Paulo (capital). Em Rio Claro, o lançamento será realizado durante a II FLIRC, que acontece no dia 8 de novembro, no Casarão da Cultura.

Formada em Educação Física pela UNESP de Rio Claro em 1987, Sara atuou como docente e pesquisadora na mesma instituição entre 1998 e 2019. Mestre e doutora em Educação, é autora de diversos livros e artigos nas áreas da Educação Física e da Psicologia, com destaque para temas ligados ao atletismo e às teorias de Wilhelm Reich. Em 2021, lançou “As aventuras de Pretinha: uma cachorrinha pra lá de especial”, inspirado em sua atuação na causa animal.

No novo livro, Sara alia a escrita acadêmica à investigação familiar, reconstruindo a trajetória de Antonio Alves Aranha e seu impacto duradouro na educação paulista. “Embora não seja algo hereditário, o fato de ter me tornado professora talvez seja resquício de minha descendência paterna. Foi isso que me motivou a investigar esse particular a essa altura da vida”, conta a autora.

A pesquisa, iniciada a partir de registros familiares, álbuns antigos e consultas na internet, teve início como uma homenagem ao pai da autora, Fabio Aranha Matthiesen, também professor. “Esse é apenas o início do registro sobre a Família Aranha”, afirma Sara, destacando o desejo de que o trabalho inspire outros descendentes e interessados a aprofundar o estudo sobre o legado educacional de Antonio Alves Aranha, um nome que ajudou a moldar os rumos da formação de professores em São Paulo.

O livro tem edição da editora Grou e pode ser adquirido nas principais lojas e livrarias online do Brasil e também diretamente com a autora.