Foto: Divulgação/Ascom PMSP

Dois suspeitos abandonaram veículo com placas falsas e fugiram a pé para um canavial em Ipeúna (SP) após perderem o controle na curva. Droga e itens foram encaminhados para perícia

Policiais militares registraram uma ocorrência de perseguição na área rural de Ipeúna (SP), que resultou na apreensão de 456,96 kg de maconha, um Jeep/Compass branco, placas falsas, além de outros materiais. O veículo foi seguido até perder o controle em uma curva e invadir um canavial. Dois ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé pela plantação.

Durante a vistoria, foram encontrados também uma placa de motocicleta, dois galões e a quantia de 15 reais. A perícia confirmou a presença da droga no local e, em consulta, verificou-se que o chassi do veículo correspondia a outro registro, identificando-o como produto de furto na cidade de Promissão.

Todo o material foi apreendido, e o caso segue sob investigação para localizar os suspeitos e esclarecer a origem dos entorpecentes.