Chamas no bairro Santa Rosa, próximas à SP-127, reduziram visibilidade; ninguém se feriu, mas tráfego foi afetado. Causas do fogo ainda serão investigadas

Um incêndio atingiu uma área de mata no bairro Santa Rosa, em Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (22). As chamas começaram em frente à Rua Augusto de Lello, próximo à Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), e rapidamente se espalharam pela vegetação.

A fumaça tomou conta da região, reduziu a visibilidade e provocou um acidente envolvendo cerca de dez veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O tráfego na rodovia e nas avenidas de acesso ao bairro exigiu atenção redobrada dos motoristas.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. Segundo a Defesa Civil, o tempo seco e as altas temperaturas desta época do ano favorecem a propagação das queimadas.