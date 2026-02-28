Atividades acontecem no Residencial Líbano, a partir das 13h, com oficina de circo

A Cia Pé de Cana deu início a uma grande jornada, levando o espetáculo “Xinfrim”, por meio do projeto Periferrias, a diversas cidades do interior de São Paulo. A proposta é descentralizar o acesso à arte e acultura, aproximando o público do circo, da música e da palhaçaria de rua.

Em Rio Claro, neste domingo (1º), a programação é totalmente gratuita e tem início às 13h, com uma oficina de circo aberta ao público, no Residencial Líbano, no Jardim das Nações II. Em seguida, às 15h30, um animado cortejo percorrerá as ruas dos bairros, levando arte e interação aos moradores. Para encerrar o dia, às 17h, será apresentado o espetáculo “Xinfrim”, com a GMP Brass Band, prometendo uma experiência cultural envolvente e cheia de energia.

O projeto inclui ainda a produção de um documentário que registrará todas as etapas e ficará disponível gratuitamente em plataformas digitais. Para ampliar o acesso, as apresentações contarão com tradução em Libras, rampas, cadeiras preferenciais e cartazes em braile. “Como parte da contrapartida, oficinas de circo serão oferecidas em todas as comunidades participantes, e dois espetáculos exclusivos são apresentados para o público com necessidades especiais na Aril de Limeira e na Apae de Piracicaba” explica Suelen Zacharias que faz parte coordenação do projeto.

A iniciativa reafirma o compromisso com a democratização da arte e a valorização da cultura popular. Uma iniciativa apoiada pelo ProAC, CULTSP e Governo do Estado de São Paulo, viabilizada pela Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal.