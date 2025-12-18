Bruna Angleri era coordenadora de pós-graduação de uma faculdade em Araras

O Tribunal de Justiça de São Paulo elevou a condenação de João Vitor Malaquias pela morte da dentista Bruna Angleri para mais de 38 anos de reclusão

A Justiça de São Paulo decidiu aumentar a pena de João Vitor Malaquias pelo assassinato da dentista Bruna Angleri, ocorrido em Araras. O réu havia sido condenado em julho deste ano, em primeira instância, a 35 anos, 10 meses e 14 dias de prisão.

Com a nova decisão proferida em julgamento de recursos, a punição foi majorada. Agora, a sentença estabelecida para o cantor sertanejo é de 38 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado.

Decisão dos desembargadores sobre o recurso

Durante o julgamento, os desembargadores rejeitaram o pedido apresentado pela defesa de Malaquias, que buscava a redução da punição fixada anteriormente. Em contrapartida, os magistrados acolheram parcialmente o recurso interposto pelo Ministério Público.

A condenação de João Vitor Malaquias abrange o crime de feminicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, a sentença inclui crimes de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

Detalhes da condenação de João Vitor Malaquias

O réu também foi sentenciado pelos crimes de furto e destruição de cadáver. A investigação apontou que o crime foi motivado pelo fato de o agressor não aceitar o término do relacionamento de poucos meses que manteve com a dentista.

A Justiça manteve o entendimento sobre a gravidade das condutas do réu, o que fundamentou o aumento da pena de João Vitor Malaquias. A decisão reforça o rigor jurídico em casos de violência contra a mulher na região.

Relembre o caso ocorrido em Araras

O crime aconteceu no dia 27 de setembro de 2023, em um condomínio de alto padrão em Araras. Bruna Angleri foi violentamente agredida e teve o corpo parcialmente carbonizado dentro de sua própria residência.

Na ocasião, a mãe da vítima estranhou a falta de notícias da filha e foi até o local, onde encontrou o corpo sobre a cama do quarto. O caso gerou grande comoção pública devido à brutalidade empregada pelo autor.