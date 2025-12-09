O Jubileu de Prata da Ordenação Sacerdotal do padre Micael de Moraes será celebrado nessa quarta-feira (10), às 19h30, na Igreja Matriz da Paróquia de Santo Antonio, em Cordeirópolis. Toda a comunidade é convidada a participar.

O padre Micael de Moraes, sjs, pertence ao Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Natural de Cordeirópolis (SP), teve sua vocação ao ministério ordenado tomando forma na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, onde concluiu o Bacharelado em Teologia (1997–2000). Ali também tornou-se Mestre em Teologia com especialização em Liturgia (2003) e Doutor em Teologia com especialização em Pastoral (2008). Em 2011, acrescentou à bagagem intelectual uma pós-graduação lato sensu em Cultura Judaico-Cristã, História e Teologia, pelo Centro Cristão de Estudos Judaicos.

A ordenação diaconal veio em 12 de dezembro de 1999, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, na Vila Mascote, em São Paulo. A missão do Pe. Micael percorre paróquias e serviços diversos na Diocese de Santo Amaro. Atuou na Paróquia Santa Bárbara e, por um ano, na Paróquia São Cristóvão. Em 2005, assumiu a Paróquia Santa Cruz de Parelheiros.Em 13 de fevereiro de 2014, foi nomeado Mestre de Aspirantes no Seminário Nossa Senhora de Pentecostes e desde 26 de abril de 2020, é pároco da Paróquia Nossa Senhora de Pentecostes e São Francisco de Assis, no Grajaú.

Entre suas obras publicadas, destacam-se: Os números na Bíblia (2012); O Louvor de Deus Salva (2019); O Espírito Santo e a Liturgia (2021); O Espírito Santo e a Família (2023); O Espírito Santo e Maria Santíssima (2023); O Evangelho de João: Um breve comentário (2023) e Introdução à Teologia Católica para Leigos (2023).