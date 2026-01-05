Escudo do Rio Claro FC

O Rio Claro FC confirmou a renovação com o Grupo Savegnago e a nova parceria com a Rivalo.Bet, que marca o maior patrocínio coletivo do futebol brasileiro

Os patrocinadores do Rio Claro FC para a temporada de 2026 começaram a ser anunciados oficialmente pela diretoria do clube através das redes sociais. O Galo Azul garantiu parcerias estratégicas que visam fortalecer o planejamento financeiro e esportivo para as competições do próximo ano.

O primeiro grande anúncio realizado pela equipe foi a renovação de contrato com o Savegnago Supermercados. A empresa, que já possui um histórico de apoio ao clube, mantém sua marca vinculada ao time rio-clarense em mais um ciclo de competições estaduais.

Parceria histórica com a Rivalo.Bet

Além da renovação local, o Rio Claro FC será um dos 46 clubes beneficiados por uma parceria inédita entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a casa de apostas Rivalo.Bet. O acordo é considerado o maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro.

A Rivalo adquiriu um pacote abrangente que inclui placas de publicidade nos jogos do Paulistão A1 e os “naming rights” das séries A2, A3 e A4, além da Copa Paulista. Com isso, os patrocinadores do Rio Claro FC ganham uma dimensão estadual ainda mais robusta.

Visibilidade no uniforme e competições

A marca da Rivalo.Bet será estampada na camisa do Rio Claro FC durante a temporada. No total, a empresa apoiará 45 dos 48 times participantes das divisões de acesso e da Copa Paulista, além do Capivariano na elite do futebol de São Paulo.

Essa movimentação garante ao Rio Claro FC os recursos necessários para a disputa da Série A2, onde o clube busca o acesso. O anúncio oficial reforça a confiança do mercado no projeto esportivo apresentado pelo Galo Azul para 2026.