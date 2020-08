O Programa Frente de Trabalho, do Governo de São Paulo, em parceria com a Prefeitura Municipal, oferece oportunidades para desempregados em Rio Claro. A jornada semanal do bolsista será de 5 dias, sendo 4 dias reservados para atividades de apoio e interesse da comunidade local de 6 horas diárias, e 1 dia por semana dedicado ao curso de qualificação profissional, com duração de 5 horas.

O programa oferece bolsa auxílio-desemprego mensal mais cesta básica no valor total de R$ 330,00, curso de qualificação profissional e seguro de acidentes pessoais.

Requisitos:

– Maiores de 17 anos;

– Desempregados em no mínimo 1 ano;

– Não receber nenhum outro auxílio;

– Ser residente no Estado de São Paulo no mínimo 2 anos.

Para participar do programa, o interessado deve realizar a inscrição presencialmente, com máscara contra Covid, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na Rua 6 nº 676, Centro, entre avenidas 9 e 11 das 8h às 16h, nos dias 18, 19, 20 e 21 de agosto.

Os inscritos passarão por uma triagem realizada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Mais informações presencialmente no PAT Rio Claro ou pelo telefone (19) 3524-0504.