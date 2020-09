A partir das 19h30 à Paróquia Nossa Senhora Aparecida realiza a live com o tema: “A Vitória na Cruz, Cantando na Casa da Mãe”. A transmissão será ao vivo pela TV Oração e na página do Facebook da paróquia. O evento acontece no interior da igreja.

Durante a Live na Casa da Mãe Aparecida será vendido lanches de pernil (200 grs. de pernil desfiado, maionese, catchup, vinagrete, queijo mussarela, alface e pão francês baguete de 20 cm) no valor de R$20,00 no sistema Drive Thru ou delivery. A entrega é grátis.

Convites antecipados ou no dia pelo telefone: 2111-5717 ou pelo Whatsapp: 9.8129-7455.

Publicidade

Você pode acompanhar a live pelos links abaixo:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Rio Claro/SP:https://www.facebook.com/paroquianossasenhoraaparecidarioclaro/

TV Oração (Site / Youtube):https://tvoracao.com.br/ao-vivo/https://youtube.com/TVOração