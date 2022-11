O Shopping Rio Claro abre as comemorações de Natal no sábado, 5 de novembro, com a inauguração da decoração de Natal, cujo tema deste ano é Doce Natal, e a aguardada chegada do Papai Noel. Para recepcionar o Bom Velhinho, muitas atrações estão previstas para entreter as famílias.

A programação se inicia às 15h, com brinquedos infláveis disponibilizados no estacionamento Sul, em frente a Ri Happy. A tradicional Parada de Natal com personagens temáticos, das 17h às 18h, antecipa a chegada do Papai Noel e no palco a banda Hollywood Rock apresenta um repertório com músicas natalinas com uma pegada diferente. O show acontece das 18h às 19h, e na sequência haverá sessão de teatro infantil “Natal Mágico”.

O Papai Noel chega ao estacionamento Sul do Shopping Rio Claro às 19h30, e depois de interagir com as crianças, seguirá para o seu trono localizado na Praça de Eventos, que está decorada especialmente para receber as famílias.

A decoração natalina do Shopping Rio Claro mais uma vez surpreenderá os clientes. Na Praça de Alimentação, em um cenário lúdico com bonecos de biscoito gigantes, a Árvore de Natal de 5 metros de altura foi especialmente pensada para despertar nas crianças e suas famílias o espírito natalino e registrarem esse período tão importante para todos.

Completando a decoração especial de Natal, a fachada do Shopping Rio Claro recebe enfeites gigantes e iluminação especial, trazendo para a cidade o espírito fraterno de união entre as pessoas.

“Damos início aos festejos natalinos com uma grande festa para as famílias. Será um sábado inesquecível porque teremos uma programação de atividades estendida, se iniciando às 15h e prosseguindo até a chegada do Papai Noel, às 19h30. O nosso desejo é compartilhar com os clientes a mensagem de união e de boa aventurança que o Natal traz para as nossas vidas”, afirma Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

E lembre-se: o Papai Noel estará recebendo as crianças no Shopping de segunda a sábado das 14h às 22h, nos domingos e feriados das 13h às 19h e no dia 24 de dezembro 10h às 18h. Mas atenção: o Noel alimenta as renas todos os dias das 17h às 18h.

Serviço

Chegada do Papai Noel

Dia: 5 de novembro

Horário: a partir das 15h