Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

A data mais esperada das famílias dá início às festividades natalinas da cidade

A Chegada do Papai Noel no Shopping Rio Claro já é uma tradição na cidade, e neste ano o Bom Velhinho estará no centro de compras a partir de 8 de novembro. Para recepcioná-lo, acontece uma grande festa na Entrada Sul.

A partir das 17h, as crianças e suas famílias irão se divertir nos brinquedos infláveis, enquanto saboreiam pipoca e algodão-doce, que serão distribuídos gratuitamente. E das 17h às 17h45 uma banda itinerante com personagens natalinos passeará pelo Shopping levando alegria e diversão para os clientes, e depois, das 19h20 às 20h15, os músicos e os personagens retornam para a Entrada Sul anunciando a chegada do bom velhinho.

A aguardada chegada do Papai Noel acontece às 19h30, e ele desembarca no Shopping em um carro clássico dos anos 1950 para recepcionar as famílias em seu trono instalado na Praça de Eventos e também fazer fotos com as crianças.

Durante o evento, os clientes também irão se encantar com a decoração do Natal 2025 do Shopping Rio Claro, cujo tema é Jardim Encantado. As fachadas das Entradas Oeste e Sul estarão decoradas com luzes de LED, e a Praça de Alimentação receberá uma árvore gigante em um cenário instagramável.

“A programação da Chegada do Papai Noel foi pensada com muito carinho, afinal, estamos comemorando três décadas da inauguração do Shopping, uma data que deve ser celebrada com todos os clientes. Juntos, vamos abrir os festejos natalinos na cidade, oferecendo às famílias o clima fraterno que o Natal traz para as nossas vidas”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, lembrando que a partir de 26 de novembro acontece a Cantata de Natal, com apresentações de grupos da cidade.