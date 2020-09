O jogador Zé Rafael, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador Gerson, do CR Flamengo, durante partida válida pela décima segunda rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Depois de impasse fora das quatro linhas, Palmeiras e Flamengo entraram em campo na tarde deste domingo (27), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com a bola rolando, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no “jogo da discórdia”. Patrick de Paula abriu o placar para o time da casa, e Pedro empatou.



A partida começou com atraso de 20 minutos. Após indefinição, o confronto só foi confirmado depois que o TST (Tribunal Superior do Trabalho) aceitou um pedido da CBF e reverteu decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) que haviam decretado o adiamento do jogo. O Flamengo, com um time completamente desfigurado e comandado por Jordi Guerreiro, fez partida equilibrada e surpreendeu um Palmeiras com muitos problemas na criação.



Com o resultado, os dois times perdem chance de se aproximar do líder Atlético-MG, que soma 24 pontos. O Palmeiras tem 19 pontos, e o Flamengo, 18.



Agora, as equipes se concentram na Libertadores. O Palmeiras recebe o Bolívar na quarta-feira (30), enquanto o o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle no mesmo dia no Maracanã.



Os destaques da partida vieram do time rubro-negro. Principais nomes do Flamengo nesta tarde, o meia Arrascaeta e o centroavante Pedro comandaram a boa atuação da equipe. Experiente, o uruguaio conseguiu distribuir bem o jogo e fazer “o time andar”. Já Pedro, sempre perigoso, foi responsável pelo gol do Rubro-Negro.



Ao contrário do que se imaginava, o jogo começou foi marcado por equilíbrio. O Palmeiras teve domínio da posse de bola nos minutos iniciais, mas não ofereceu perigo. Foram do Flamengo, inclusive, as melhores chances do primeiro tempo. Pedro e Arrascaeta, com chutes da entrada da área, obrigaram Weverton a fazer duas boas defesas. Do lado alviverde, só pouco antes do intervalo a equipe ameaçou, com finalização de Zé Rafael defendida por Hugo.



No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu furar a defesa do Flamengo logo aos nove minutos em chute de fora da área de Patrick de Paula. Com um pouco de sorte, é verdade – a bola desviou no meio do caminho e tirou o goleiro Hugo da jogada.



Mas um minuto depois, veio o empate. Pedro apareceu bem posicionado entre dois marcadores e completou cruzamento da direita para o gol.



No fim, o Flamengo seguiu com personalidade e ficou mais perto do segundo gol do que o rival.



IMPASSE



Até pouco antes das 16h havia impasse sobre a realização da partida. Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) acatou pedido do Sindiclubes ontem e determinou o adiamento do duelo. O TRT-RJ ainda negou hoje um pedido da CBF para reverter a decisão.



Na esfera esportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, também ontem, um novo pedido do Flamengo para o adiamento da partida. Porém, com a decisão do TRT-RJ na Justiça comum após o pedido do Sindiclubes, o jogo seguia suspenso.



Foi só por volta das 15h50, quando o TST (Tribunal Superior do Trabalho) deferiu recurso da CBF e acatou pedido da confederação para a realização da partida, que foi confirmado que as equipes iriam a campo. Essa era a última instância cabível e não havia a possibilidade de recurso.



Antes disso, o Palmeiras ameaçou pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro caso o jogo não acontecesse.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Gabriel Menino (Raphael Veiga), Patrick de Paula, Zé Rafael (Bruno Henrique), Lucas Lima (Rony); Gabriel Veron (Willian), Luiz Adriano. T.: Vanderlei Luxemburgo

FLAMENGO

Hugo Souza; João Lucas (Yuri de Oliveira), Otávio, Natan, Ramon; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Guilherme Bala (Richard Rios), Pedro, Lincoln (Lázaro). T.: Jordi Guerreiro

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Felipe Melo, Lucas Lima, Zé Rafael (Palmeiras); Guilherme Bala, João Lucas (Flamengo)

Gols: Patrick de Paula, aos 9min do segundo tempo (Palmeiras); Pedro, aos 10min do segundo tempo (Flamengo)