Cesar Greco

Após o empate sem gols no primeiro jogo na Arena Corinthians, Palmeiras e Corinthians voltam a campo neste sábado (8), às 16h30, na Arena Palmeiras, para decidir o Campeonato Paulista 2020. Quem vencer o duelo conquista o título e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O Timão tenta o quarto título seguido do Paulistão, já o Verdão quer quebrar o tabu de 12 anos sem vencer o estadual.

A Federação Paulista de Futebol escalou Luiz Flávio de Oliveira para apitar a partida. Ele será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Flávio Rodrigues de Souza será o quarto árbitro e Evandro de Melo Lima o quinto.

Já a equipe VAR foi escalada com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral como VAR principal, auxiliado por José Claudio Rocha Filho (AVAR 1) e Alex Ang Ribeiro (AVAR 2).

A torcida do Palmeiras não gostou da escolha da FPF e foi até a sede da entidade na última quinta-feira (6) protestar e cobrar transparência nas escolhas dos árbitros.

Palmeiras

Para a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo vive a expectativa de contar com o retorno do zagueiro Felipe Melo, que ficou de fora do primeiro jogo devido a uma lesão na coxa direita. O jogador se lesionou na semifinal diante da Ponte Preta e desde então realiza tratamento intensivo.

O Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Felipe Melo), Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires e Zé Rafael (Willian); Rony e Luiz Adriano.

Corinthians

O técnico Thiago Nunes terá mais uma vez o desfalque do atacante Boselli, que segue em sua casa se recuperando de uma cirurgia no rosto. O volante Cantillo, depois de mais de 143 dias sem atuar, voltou a entrar em campo na última quarta e participou do treino nos últimos dias. É um dos jogadores que podem aparecer no time para o jogo de hoje.

Um provável Corinthians para a final tem: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson (Cantillo); Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô.