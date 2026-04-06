A tradicional encenação da Paixão de Cristo em Rio Claro reuniu mais de 2.000 pessoas no último Domingo de Páscoa. O evento, realizado no Espaço Livre Centro, foi marcado pela emoção e pela grandiosidade da produção, que contou com um elenco de mais de 100 integrantes entre atores e figurantes.

Segundo Guilherme Pizzirani, secretário municipal de Turismo, o público compareceu em peso e aprovou o espetáculo. “Uma vez mais o público compareceu e aprovou esse evento tradicional e que a cada ano ganha novas dimensões”, afirmou Pizzirani.

Foto: Divulgação/PMRC

A encenação teve aproximadamente 1h30 de duração e foi um esforço conjunto da Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Turismo, com a colaboração do Produtor Geral João Paoli e do Diretor Geral e de Elenco, Igor Emanoel, que destacaram o intenso trabalho de preparação do grupo.

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Foto: Divulgação/PMRC

Estrutura e Impacto Social do Evento

Para maior conforto dos espectadores, uma arquibancada com capacidade para 1.200 pessoas foi instalada no local, uma das inovações deste ano. O Espaço Livre Centro também ofereceu área exclusiva para pessoas com deficiência, setor de gastronomia e sanitários, garantindo uma experiência completa ao público.

Foto: Divulgação/PMRC

Embora a entrada para a Paixão de Cristo fosse gratuita, os organizadores incentivaram o público a doar um quilo de alimento não perecível. As doações arrecadadas serão destinadas a projetos sociais da cidade, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade e reforçando o caráter solidário do evento.

O Produtor Geral, João Paoli, ressaltou o empenho de toda a equipe. “Todos estão de parabéns. Foi um grande espetáculo”, disse Paoli, celebrando o sucesso da montagem que mobilizou mais de 100 profissionais desde os ensaios, iniciados em outubro do ano anterior.