Guga e seu filho Benício, ao lado do companheiro de batalha Isaque

Gustavo Rosa Neto, o Guga Slayter, viu através do diagnóstico do filho Benício a necessidade de lutar por inclusão e passa seu recado pelas ruas e avenidas da cidade

Com o intuito de entregar uma mensagem de inclusão à cidade de Rio Claro, Gustavo Rosa Neto, o Guga Slayter, pinta ruas e avenidas juntamente com seu filho Benício e parceiros de causa.

“Tudo começou quando o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) veio. Aí aquela correria de pais atípicos começou. Correndo atrás de exames, de terapias, consultas e tudo o que era necessário. Minha esposa foi estudar, buscar mais informações e eu também resolvi que queria contribuir e comecei o curso de psicopedagogia”, conta o estudante e artista.

Segundo Guga, a ideia dos estudos era contribuir não só com o seu filho, mas também com outras crianças e famílias e atualmente o pai é voluntário da ala de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro.

“Atualmente estou fazendo esse trabalho voluntário por lá e faço alguns atendimentos também, estou em fase de conclusão do curso”, explica.

Pintura inclusiva feita na Via da Saudade recentemente

PINTURAS

As pinturas pela cidade surgiram no intuito de acabar com a invisibilidade. “Quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então resolvemos pintar sempre perto do chão, para que as pessoas passem e olhem o diferente, o novo. Recebemos um retorno muito positivo de pais atípicos e familiares. No meu Instagram é possível entender mais também sobre o que fazemos”, conclui.