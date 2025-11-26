Gustavo Rosa Neto, o Guga Slayter, viu através do diagnóstico do filho Benício a necessidade de lutar por inclusão e passa seu recado pelas ruas e avenidas da cidade
Com o intuito de entregar uma mensagem de inclusão à cidade de Rio Claro, Gustavo Rosa Neto, o Guga Slayter, pinta ruas e avenidas juntamente com seu filho Benício e parceiros de causa.
“Tudo começou quando o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) veio. Aí aquela correria de pais atípicos começou. Correndo atrás de exames, de terapias, consultas e tudo o que era necessário. Minha esposa foi estudar, buscar mais informações e eu também resolvi que queria contribuir e comecei o curso de psicopedagogia”, conta o estudante e artista.
Segundo Guga, a ideia dos estudos era contribuir não só com o seu filho, mas também com outras crianças e famílias e atualmente o pai é voluntário da ala de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro.
“Atualmente estou fazendo esse trabalho voluntário por lá e faço alguns atendimentos também, estou em fase de conclusão do curso”, explica.
PINTURAS
As pinturas pela cidade surgiram no intuito de acabar com a invisibilidade. “Quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então resolvemos pintar sempre perto do chão, para que as pessoas passem e olhem o diferente, o novo. Recebemos um retorno muito positivo de pais atípicos e familiares. No meu Instagram é possível entender mais também sobre o que fazemos”, conclui.