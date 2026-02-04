Entrada principal do Paço Municipal, localizado na Rua 3 entre as Avenidas 3 e 5. Foto: Arquivo JC

Levantamento da Ouvidoria de Rio Claro revela que o setor de Zoonoses foi o mais acionado pelos moradores em 2025 através do telefone 156

A Ouvidoria de Rio Claro divulgou um balanço detalhado sobre os atendimentos realizados ao longo de 2025. Ao todo, o serviço que atende pelo telefone 156 registrou 8.242 solicitações de munícipes que buscaram soluções junto aos setores responsáveis da prefeitura.

O volume de protocolos em 2025 apresentou uma queda em comparação ao ano anterior. Em 2024, a Ouvidoria de Rio Claro havia contabilizado 10.573 registros, evidenciando uma redução na procura pelo canal oficial de reclamações e sugestões.

Zoonoses lidera as demandas na Ouvidoria de Rio Claro

O setor de Zoonoses foi o recordista de chamados no ranking da Ouvidoria de Rio Claro, com 1.391 solicitações. Entre os principais motivos para o contato estão a aplicação de raticida (633), denúncias de focos de dengue (337) e orientações gerais aos moradores (285).

Outras 136 demandas variadas completam os números da Zoonoses. O serviço de controle de pragas e prevenção de doenças continua sendo a principal preocupação dos cidadãos que utilizam o sistema público de atendimento.

Outros setores e bairros com mais solicitações

O Departamento de Resíduos Sólidos aparece na segunda posição de demandas na Ouvidoria de Rio Claro, com 983 chamados. As solicitações envolveram lixo hospitalar (320), o serviço de cata-bagulho (264), coleta residencial (267) e coleta seletiva (109).

Em terceiro lugar, a Secretaria de Serviços Públicos recebeu 975 ligações, abrangendo poda de árvores e manutenção de praças. Entre os bairros que mais acionaram a prefeitura, destacam-se: